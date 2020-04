Daniela Ruah, a actriz portuguesa da popular série policial de acção ‘NCIS: Los Angeles’, é uma das protagonistas da nova série da RTP1 que estreia hoje no pequeno ecrã, contando no elenco com outros actores conhecidos como Maria João Bastos e Diogo Morgado, entre muitos outros.

A série chama-se ‘A Espia’ e é uma história de espionagem e romance passada em Portugal e na Galiza, durante...