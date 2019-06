O piloto madeirense Sérgio Ferreira, acompanhado por Tiago Costa, em Crawler Jimny 4x4, venceu no passado domingo a prova de Super Proto do Campeonato Portugal Trial 4x4 2019, disputada em Vila Nova de Famalicão. Uma competição onde outra dupla madeirense, Adriano Santos e Elsa Henriques, em Crawler BJ40, alcançou o 3.º lugar do pódio.

Sérgio Ferreira, piloto do team Full Stress,...