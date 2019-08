Sereno regresso à festa do Monte

O cheiro a churrasco, carne de vinho e alhos ou algodão doce. As cores, a bebida, os despiques, a música, a dança. O convívio. Os arraiais madeirenses fazem parte da identidade do povo. E na noite que costuma ser a de mais enchente no Monte, a de ontem, era isto mesmo que todos os que acorreram à festa, tentavam resgatar. É verdade que o arraial do Monte ainda não voltou ao que...