Sentir o pulso às comunidades madeirenses

O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa continua a acompanhar as comunidades madeirenses espalhadas pelo país e pelo mundo e ouvir como enfrentam a crise pandémica da covid-19. Ontem coube às Casas da Madeira (Norte, Açores e Coimbra), numa ligação por videoconferência, dar nota do trabalho desenvolvido nas suas regiões e também daquilo que se apercebem do trabalho da Região Autónoma da Madeira no combate à propagação do vírus.

Ricardo Jesus, conselheiro da Casa da Madeira do Norte, onde estima-se que viva mais de um milhar de madeirenses, lembrou que aquela região do país foi das mais afectadas pela pandemia, o que resultou em maiores problemas ou atrasos ao nível das medidas de desconfinamento.

Directamente dos Açores, Duarte Nuno Chaves deu conta do combate à pandemia naquele arquipélago, onde, a exemplo da Madeira, se apostou de início na questão da quarentena obrigatória. Apesar de tudo o que se tem falado sobre a decisão, se constitucional ou não, o conselheiro considera que os açorianos entendem a mesma foi muito útil para conter a propagação da doença.

“Críticas há sempre, mas considero que as medidas tomadas nos Açores, nomeadamente com a instalação das cercas sanitárias na ilha de São Miguel, foram extremamente importantes para evitar a propagação do vírus”, disse, observando que as mesmas medidas, quando foram aplicadas na Madeira, surtiram também efeito. Reflexo disso o facto de a Região Autónoma da Madeira não registar nenhum óbito.

Dos Açores veio também o relato da ajuda prestada a uma família madeirense que, por causa da Covid-19, se viu impossibilitada de voltar à Madeira depois de umas férias no arquipélago vizinho. “A família em causa já estava com dificuldades económicas” e a pernoitar numa habitação com 12 pessoas na Ribeira Grande.

O conselheiro da Casa da Madeira de Coimbra, Pedro Correia, falou dos problemas sentidos pelos estudantes madeirenses, sobretudo ao nível das viagens de regresso à ilha, dado que a suspensão de voos por parte da TAP deixou muitos sem saber o que fazer. Uma situação à qual Rui Abreu disse estar atento, tendo conhecimento de que muitos jovens estão nas listas de espera para os voos.

Por outro lado, numa altura em que permanecem em Coimbra entre 70 e 100 estudantes, que optaram por lá ficar ainda que as aulas presenciais não tem sido retomadas, o estudante lembra que aqueles que faziam um qualquer tipo de part-time para pagar os estudos, propinas ou alojamento vão passar momentos difíceis. Na Universidade de Coimbra, presencialmente, prosseguem as áreas de investigação e de mestrado.

Nesta conversa informal com o Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, o estudante explicou ainda que a Casa da Madeira de Coimbra “está a precisar de obras”, mas que, por força de algumas rendas em atraso, “não têm como pressionar o senhorio” para melhoria do espaço.

O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa lembra que todas as Casas da Madeira celebram um contrato-programa com o Governo Regional, permitindo uma verba financeira, por forma a dar continuidade a actividades que juntam madeirenses a viver nos vários pontos de Portugal, mas também por forma a promover a própria identidade regional. “Creio que acompanhamos mais de dois mil madeirenses nestas Casas da Madeira”.

Rui Abreu sublinhou ainda que as novas ferramentas tecnológicas têm sido fundamentais para que a Região possa sentir o pulso a todas as comunidades madeirenses, sendo que muitas delas, em países onde a pandemia ainda não está controlada, partilham os seus receios de um futuro incerto.