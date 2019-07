Não se trata apenas do que se dá, porque se recebe mais do que estamos à espera. É essa a sensação, segundo revelou Vítor Mendonça, voluntário na Associação de Desenvolvimento do Funchal - Garouta do Calhau, nomeadamente no centro de dia para idosos, explicou que sempre que fazemos voluntariado “sentimos que estamos a ser úteis”.

“Somos precisos naquele momento em que aquelas pessoas...