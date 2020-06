João Martinho largou os estudos aos 14 anos. Certo dia, corria o ano de 1971, deixou-se ficar na cama fazendo-se de ‘morto’. Não gostava de estudar e não esconde que era um martírio ter que se levantar todos os dias por volta das seis da manhã para apanhar o autocarro para poder ir para escola. O sofrimento era agudizado com as baixas temperaturas do Inverno. O amanhecer no Santo...