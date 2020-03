Sensibilizar e informar as empresas quanto às suas responsabilidades ambientais enquanto intervenientes na cadeia de valor dos produtos. São estes os dois objectivos do seminário promovido pela Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC) e a empresa ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., em colaboração com a WEEECYCLE - Associação de Produtores de Equipamentos...