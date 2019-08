O grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova prepara a realização de mais uma Semana Europeia de Folclore, entre os dias 25 e 28 de Agosto, sempre às 21 horas, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, com uma breve passagem pelo Centro Cívico de Santa Maria Maior.

O evento, que já faz parte da agenda cultural madeirense, junta nesta XVI edição, 11 grupos de folclore internacionais....