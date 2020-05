A Câmara Municipal do Funchal volta a assinalar, na próxima semana, o Dia Mundial do Ambiente, com a dinamização de um vasto leque de actividades, entre os dias 1 e 8 de Junho.

A ‘Semana do Ambiente 2020’ começa logo na segunda-feira, dia 1 de Junho, com a entrega do prémio Ecocartão ao estabelecimento de ensino do concelho com melhor desempenho ‘per capita’.

O dia 2 é dedicado à...