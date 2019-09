Sem símbolos nem material de propaganda e ‘longe’ dos eleitores

Sem qualquer símbolo do Partido Nacional Renovador (PNR) nem sequer adereços ou material de campanha foi assim, ontem, a acção de campanha eleitoral da candidatura encabeçada por Álvaro Araújo.

Um ligeiro de passageiros bastou para transportar os cinco elementos do PNR Madeira que esta terça-feira de manhã compareceram no Caniçal na iniciativa do terceiro dia oficial de campanha....