Sem o alojamento local, perdas na hotelaria seriam de 3,8%

Em Outubro de 2018, “o contributo positivo do mercado nacional foi insuficiente para impedir diminuição homóloga das dormidas”, diz a Direcção Regional de Estatística da Madeira nos dados mais actualizados divulgados ontem. Mas no global, é sobretudo com o contributo do bom desempenho do alojamento local, e em parte do turismo em espaço rural e habitação, que todo o alojamento turístico...