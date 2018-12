Sem medo da Globalização digital

“O desenvolvimento do mundo é feito por quem resolve os problemas”, mais do que por quem os cria. Foi mais ou menos com esta ideia que Paulo Portas, orador convidado desta 29.ª edição das 500 Maiores, que ontem ocorreu no Centro de Congressos do Casino da Madeira, quis dizer que o mundo é feito de ‘Problem solvers ou trouble makers’ (quem resolve problemas e quem as cria), num mundo...