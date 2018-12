Sem crianças não há escolas

A terceira edição das ‘Novas Conferências do Casino’, iniciativa do DIÁRIO e da Secretaria Regional da Educação, tive como tema a ‘Insularidade e Educação’ e permitiu concluir que as três regiões atlânticas - Madeira, Açores e Canárias - têm problemas semelhantes. Desde logo a quebra de natalidade que afecta praticamente todos os países ocidentais, ultraperificidade que obriga...