Está agendada para hoje mais uma sessão do FIFA Women’s Training Center, uma nova oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento para as jogadoras das Selecções da Madeira de Sub-14 e Sub-17.

Os trabalhos vão decorrer no campo “A” do Complexo Desportivo da Camacha, a partir das 18h45. O seleccionador Nuno Cruz vai orientar a 12.ª Concentração do Centro de Treinos de Futebol FIFA....