A Selecção Nacional de Sub-19 feminina venceu a formação da Suíça, por 6-1, no primeiro de dois jogos de preparação, frente a esta equipa.

A madeirense Telma Encarnação foi titular no encontro disputado ontem à tarde na Cidade do Futebol, que se iniciou com oportunidades para ambos os lados. A equipa das Quinas inaugurou o marcador por Marta Ferreira, já perto do final da primeira...