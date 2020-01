A UEFA divulgou ontem uma lista com 50 jovens futebolistas que podem estar em destaque em 2020 e que conta com seis jogadores portugueses, que alinham no FC Porto, Benfica, Sporting de Braga e AC Milan.

O defesa Tomás Esteves (17 anos) e o avançado Fábio Silva (17 anos) são os representantes do FC Porto na lista, enquanto do Benfica constam o médio Florentino Luís (20 anos) e o defesa...