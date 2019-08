É uma das novidades na II Liga 2019/2020. Seis jogos por jornada vão ser transmitidos em sinal aberto, via ‘streaming’, através do ‘site’ da SportTV. Os restantes vão passar na SportTV1, Benfica TV e Porto Canal, os detentores dos direitos televisivos. Quer isto dizer que os adeptos do Nacional vão ter a oportunidade de ver, em directo, todos os jogos da sua equipa ao longo do campeonato,...