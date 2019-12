“Sei que a dívida de gratidão está e estará sobretudo do meu lado”

“Sinto-me muito pequeno perante osignificado desta condecoração, que recebo com a humilde consciência de que tantos outros dos nossos concidadãos provavelmente a mereciam mais do que eu”. Estas foram as primeiras palavras proferidas pelo Cardeal D. José Tolentino Mendonça no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), logo após ter recebido de José Manuel Rodrigues...