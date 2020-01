A 31 de Dezembro de 2018, a Segurança Social da Madeira registava 51,7 milhões de euros de dívidas, que tinha deixado prescrever, mais 401 mil euros do que no ano anterior. Apesar disso, garante a secretária regional do Assuntos Sociais, que tutela a Segurança Social na Madeira, muito tem sido feito no sentido de não deixar as dívidas prescreverem e tem sido possível aumentar significativamente...