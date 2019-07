Segurança Social foi “gravemente negligente”

Por 12 vezes, correspondentes a outros tantos devedores, o Tribunal de Contas identificou uma actuação “gravemente negligente” por parte de funcionários da Segurança Social, no que diz respeito à recuperação de créditos. “A circunstância de, nos termos da orgânica do CSSM competir à DCA (Departamento de Contribuintes e Atendimento) garantir a gestão do processo de arrecadação e...