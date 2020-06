Os valores destinados pelo Instituto de Segurança Social da Madeira às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras instituições com fins sociais tem crescido a uma média de 5% ao ano, nos últimos sete. No global, foram entregues 145,1 milhões de euros. Mas nem todas as instituições tiveram uma fatia igual.

Entre 2013 e 2019, o valor destinado às IPSS da Região...