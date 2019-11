Segurança reforçada nas festas de finalistas

As festas de finalistas têm ficado marcadas por alguns excessos, nomeadamente no que toca ao consumo de álcool.

Mas este ano, nesta altura em que os mais novos se preparam para vestir as capas e festejar o momento pela noite dentro, surgem novas regras: a das pulseiras. Para já serão implementadas apenas no concelho do Funchal, mas é provável que hajam outros concelhos a aderir...