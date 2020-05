A manter-se o actual cenário relativamente à pandemia de covid-19 na Região, as creches e jardins de infância vão mesmo reabrir no próximo dia 1 de Junho. Mesmo perante as preocupações manifestadas por pais e pelos profissionais envolvidos neste processo, relativamente ao receio de contágios e à dificuldade em colocar em prática determinadas medidas de segurança, já recomendadas...