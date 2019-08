‘Segundas Conversas’ abordam temas de primeira linha

A CDU lança a partir na próxima segunda-feira as ‘Segundas Conversas’, iniciativa que se repete todas as segundas-feiras do mês de Agosto. São espaços de debate sobre questões de actualidade para acompanhar na sede do Partido Comunista Português (PCP), na Rua João de Deus, n.º 12, sempre às 19 horas. Em cada uma delas estará presente um convidado que vai iniciar a conversa.

Os debates...