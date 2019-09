Em 2018, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) recebeu 9 pedidos para Protecção Internacional provenientes da Região Autónoma da Madeira.

O número de requerimentos ao nível regional é apenas uma pequena parte do dotal de pedidos de asilo recebidos no país no ano passado (1.272). Alias, como é referido no Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA 2018), da responsabilidade...