O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu no passado sábado o Rali do México, terceira prova da temporada, e assumiu o comando do Campeonato do Mundo, com 62 pontos, antes do Rali de Portugal.

A organização mexicana decidiu dar por terminada a prova de forma a contornar as restrições que se avizinham em diversos aeroportos mundiais, pelo que não foram atribuídos os cinco pontos...