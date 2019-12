Rosa Noronha é a ‘senhora’ artista circense, no activo, mais antiga de Portugal. Fundou o Circo Dallas, juntamente com o marido, Isaac Alves, há mais de 30 anos, e assume que esta ocupação “é a melhor coisa” que tem na vida. “Se me tirarem o circo morro logo nesse dia”, repetiu vezes sem conta a mulher de 75 anos que actualmente faz um número de sincronismo com pequenos cães.

A artista natural de Tábua, distrito de Coimbra, explicou ao DIÁRIO que tem “uma loucura pelo circo, mas também pelo teatro”, recordando posteriormente a sua ingressão no Mundo das artes circenses.

“Visto que o meu pai fez o favor de morrer muito cedo, com 40 e poucos anos, deixando nove filhos para a minha mãe criar, vimo-nos obrigados a mudar de vida. Entretanto, uma irmã da minha mãe tinha um circo e fomos todos pequeninos para lá. Tinha dois anos e meio”, relembrou Rosa Noronha, acrescentando que a família veio toda dentro de um táxi de Coimbra para Lisboa, ou seja, ao todo eram 11 pessoas no interior do referido veículo.

Abordando os tempos de teatro em miúda, considerando mesmo os papéis que desempenhou como “muito fracos”, todos eles dentro do drama, a septuagenária achou engraçado reavivar essas memórias “porque chorava em palco quando representava”, muito à conta da sua mãe, que enquanto assistia não sustinha as lágrimas. “E chorávamos as duas. Ela sentia o que eu estava a fazer”, salientou, adiantando ao mesmo tempo que a paixão pelo teatro também se deveu ao facto do seu progenitor ter seguido a carreira de actor.

Já sobre os tempos de circo, Rosa Noronha explica que começou a integrar companhias aos cinco anos, mas só aos 11 é que começou efectivamente a trabalhar.

“O primeiro número que fiz foi um número de criança. Tinha pouca ginástica, ao contrário da minha irmã. Então ela fazia um número de contorcionismo e eu fazia de rã, dentro de um poço. Não sabia fazer mais nada. Desde daí nunca mais quis deixar o circo”, explicou a conimbricense, que depois de conhecer o seu marido decidiu em conjunto fundar o Circo Dallas, que actualmente encontra-se na Madeira, debaixo da pista do Aeroporto Internacional da Madeira.

“Trabalhei com o meu marido no trapézio. Caí algumas vezes e cheguei a trabalhar grávida. E deixe-me que lhe diga que não é isso que mata alguém”, vincou Rosa Noronha, que hoje adaptou o número à idade que carrega aos ombros.

“Às vezes eu digo aos meus filhos que o circo, no meu tempo, tinha coisas mais difíceis de fazer e mais teatrais do que agora. O circo tem muita variedade de elementos, incluindo o teatro. Lembro-me na altura em que trabalhava com as minhas irmãs em que na pista tínhamos mais de 20 mulheres para os ballets que havia e que agora já não existe. Agora não se vê praticamente nada. O nosso circo está a morrer também por causa disso, porque antes havia muitas mais mulheres”, atirou a artista de circo, para depois lançar uma nota de alerta para o número que trouxe à Madeira.

“Hoje faço um número com os cãezinhos, porque já não sei fazer mais nada (risos). E a propósito disso só quero lembrar que nunca dei uma palmada a um cão. Sempre tive grandes números com cães e nunca foi preciso dar-lhes uma palmada que fosse para aprenderem. Até mesmo quando me mordiam nunca bati. Os nossos animais não são tratados com porrada, porque não é preciso. Se as pessoas tratassem os animais como eu os tratos vivíamos todos muito bem e sem chatices”, aferiu a fundadora do Circo Dallas.

Natal no circo é em família

E de outra forma não poderia ser. Geralmente as companhias de circo são constituídas, na sua grande maioria, por pessoas que têm alguma ligação genética. No Circo Dallas não é excepção, ainda para mais sendo um espectáculo gerido por familiares há mais de três décadas.

“A noite de Natal, de 24 para 25, passamos em família como toda a gente. Também temos muitos amigos a aparecer, de vez em quando. Aqui na Madeira vamos passar a quadra dentro da ‘barraca’. É assim que temos passado. Posso dizer que é tudo muito calmo e, claro, na companhia da melhor coisa do Mundo que é a família. Estamos todos em família e ainda por cima trabalhamos todos juntos. A noite é para a festa, mas durante o dia vamos trabalhar de forma normal”, avançou.

Em relação à comida, será posto à mesa o que “é natural colocar nesta época, em Portugal continental”. Por isso, não pode faltar o bacalhau, os pastéis e bolos. “Tem graça que nunca fomos habituados a comer peru. O mais forte é mesmo o bacalhau, que é muito bom diga-se de passagem”, contou, entre risos, naquele que será um convívio que juntará mais de 30 pessoas debaixo do aeroporto.

Reforçando a ideia de que não gosta de “estar parada” e que prefere, isso sim, “andar, ver muita gente” à sua frente e “conviver com as pessoas”, Rosa Noronha refuta a ideia de algum dia vir a estar ‘presa’, que é como quem diz, viver num lar.

“Desconfio que ainda continuam com o circo por minha causa. Muitas vezes os meus filhos chegam ao pé de mim a queixar-se que isto já não dá nada. Peço que não me tirem o circo. Gosto eu mais de circo do que todos eles juntos”, salientou, explicando que “é fácil arrancar palmas ao público, basta eles gostarem um bocadinho”.