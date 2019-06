‘Os Azeitonas’ irão actuar amanhã, nas Festas de São Pedro, em Câmara de Lobos. Os madeirenses irão ter a oportunidade de ouvir temas do novo álbum ‘Banda Sonora’ e música antigas, como ‘Anda Ver Comigo os Aviões’, que foi um grande sucesso.

Ao DIÁRIO falaram do percurso da banda e dos novos projectos, que deverão surgir depois do Verão ou do concerto que irão dar a 12 de Outubro,...