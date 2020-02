Tânia Carvalho está na Madeira a trabalhar na reposição do espectáculo ‘Doesdicon’, estreado em 2017 e no âmbito de uma curadoria de dois anos que a aproxima ainda mais ao Dançando com a Diferença. Em cima da mesa está já um convite para assinar uma nova obra para o grupo em 2022 e a possibilidade de entretanto de trazer outras peças suas à Madeira.

O que é que a levou na altura...