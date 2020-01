Em jeito de balanço a 2019, Pedro Pão realça que o Screenings Funchal possui “espectadores regulares que gostam de cinema e que sabem o valor de apreciá-lo no local próprio”. Com uma média de espectadores “invejável a nível nacional”, o programador do Screenings Funchal diz que a organização tem se excedido na oferta mesmo com escassos apoios.

“Dos planos ambiciosos que temos para...