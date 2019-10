Aí está o próximo grande nome a apresentar-se em concerto no Scat Music Club, no passeio marítimo do Lido, no Funchal. Trata-se do quarteto de Daniela Melo, uma cantora e intérprete nascida em Lisboa.

O Daniela Melo Quarteto protagonizará dois concertos: na sexta-feira às 23 horas e no sábado à mesma hora.

O grupo é formado por Daniela Melo (voz), Giovanni Barbieri (teclado), Ivan...