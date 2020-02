“Quanto vale uma vida?” A questão é colocada ao DIÁRIO por Martinha Garcia, membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do Serviço de Saúde da Região (SESARAM) e assessora do Conselho de Administração para a área do medicamento, quando a pergunta recai sobre os valores despendidos com os fármacos. A responsável defende que quando o tema é esse, devemos falar em investimento...