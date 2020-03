Impedidos contratos superiores a 6 mil euros

Mais endividamento e mais aperto nos gastos. A pandemia do Covid-19 vai ter efeitos devastadores na economia da Região. As palavras do presidente do Governo Regional poderiam ser ditas por qualquer governante em todas as partes do Mundo, nem necessitando de um ‘fact chek’, tal é a evidência da sua veracidade.

Para tentar minorar os estragos nas empresas e consequentemente nos empregos, os estados estão a anunciar apoios financeiros massivos, por um lado, e, por outro, a cortar nas despesas comuns, tanto correntes como de investimento, para ganharem folga orçamental para os gastos que se impõem na área da saúde. Na Região, está a acontecer o mesmo.

Depois de anunciar um apoio inicial às empresas, no valor de 75 milhões de euros, destes, 50 milhões para a economia e os restantes para o SESARAM, Miguel Albuquerque revelou que a Região vai contrair um empréstimo de 200 milhões de euros para fazer face às necessidades de tesourarias resultantes dos dois tipos de despesa: apoios à economia e gastos com saúde.

Por outro lado, o Governo já começou a apertar no lado das demais despesas.

No Conselho de Governo do dia 13 de Março, passada sexta-feira, o Governo regional decidiu proibir qualquer despesa nova que implique um gasto superior a seis mil euros. A única excepção é tudo o que diga respeito à Protecção Civil e à Saúde.

“As despesas a incorrer pelos organismos da administração pública deverão ser reduzidas ao estritamente necessário e restringir-se ao normal funcionamento dos serviços, ficando todos os Serviços da Administração Pública Regional, incluindo Entidades Públicas Reclassificadas, impedidos de assumir novos compromissos, designadamente a celebração de qualquer negócio jurídico, ou, por qualquer forma, assumir obrigações que impliquem novos compromissos financeiros, seja a que título for, de valor superior a 6.000 euros, IVA incluído, exceptuando-se as despesas associadas à área da Saúde e Protecção Civil e encargos com a dívida financeira.”

As situações excepcionais terão de ser colocadas ao Vice-presidente do Governo que as analisará e terá a possibilidade de as autorizar ou recusar.

Outra das medidas tomadas foi congelar despesas, que acrescem ao já definido no ‘Artigo 22.º - Cativações orçamentais’. Por exemplo, ficam congeladas 95% das dotações orçamentais afectas a deslocações e estadas’.

Mas, também na questão do congelamento de despesas, Pedro Calado continua a poder decidir descongelamentos e, igualmente, congelar outras despesas. “Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, o membro do Governo com a tutela das Finanças poderá autorizar o descongelamento das rubricas de despesa sem a correspondente compensação em outras rubricas de despesa.”

Para não haver deslizes, nem transgressões, o Conselho de Governo deixou o ‘aviso’: “O cumprimento destas disposições é de carácter obrigatório e aplica-se a todo o universo da administração pública regional.”