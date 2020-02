Sara Madruga lidera Grupo para as Forças de Segurança

A deputada social-democrata Sara Madruga da Costa foi indicada, pela Assembleia da República, para chefiar e coordenar um grupo de trabalho que foi constituído para avaliar as condições em que as Forças de Segurança actualmente desempenham as suas funções, em todo o país, incluindo nas regiões autónomas.

Uma indicação que representa o reconhecimento do parlamento nacional e dos seus pares pelo trabalho levado a cabo pela deputada madeirense naquela que é uma das comissões parlamentares mais importantes da Assembleia da República, a 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O recém criado grupo de trabalho tem por objectivo avaliar e elencar as condições de trabalho das Forças e dos Serviços de Segurança em todo o país, contribuindo, em consequência do que for aferido, com propostas concretas para a melhoria das condições de trabalho destas Forças de Segurança. Em causa, estão a PSP, a GNR, a Polícia Marítima, o Corpo de Guardas Prisionais e o SEF.

Um trabalho que a deputada considera essencial e oportuno, até na sequência das propostas que o PSD tem vindo a apresentar, na Assembleia da República, nomeadamente no respeitante à construção e requalificação das esquadras da PSP na Madeira, um entre muitos outros exemplos. Proposta que, aliás, foi considerada e aprovada, enquanto alteração, ao Orçamento do Estado para 2020.

Em declarações ao DIÁRIO, Sara Madruga da Costa defende a importância da constituição deste grupo de trabalho pela Assembleia da República “que permitirá não só, uma fiscalização mais apertada ao desinvestimento do Governo da República nesta área e a elaboração de um mapeamento rigoroso das carências e das necessidades das forças de segurança em todo o País, mas também conhecer de perto e trabalhar, em conjunto com os sindicatos e com os agentes para que as forças de segurança tenham outras condições para prestar e garantir o melhor serviço público aos cidadãos, condições essas que envolvem tanto o material que é necessário no dia-a-dia, quanto os espaços físicos, muitos dos quais degradados, onde estes serviços se encontram”.

No caso da Madeira, relembra, “há muito que o PSD defende a intervenção prometida e necessária nas Esquadras da PSP da Região, assim como também há muito que defendemos que os direitos destes profissionais sejam devidamente salvaguardados, sendo essa uma competência do Estado e não do Governo Regional que, infelizmente, muitas vezes tem de intervir naquilo que o Governo da República não faz, como sucede no caso da saúde e do acesso aos medicamentos”.