A deputada ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas tornou-se militante do PS no mês passado. “É o partido com o qual me identifico ideologicamente. É uma grande honra ser militante e pertencer à família socialista”, assegura a eurodeputada eleita como independente.

A decisão, apesar de apenas ter sido efectivada agora, já tinha sido ponderada durante o percurso da sua campanha, embora...