A deputada social-democrata Sara Madruga da Costa lamenta que, “mais uma vez, os deputados do PS eleitos pela Região prefiram ficar ao lado da República em vez de serem solidários com a população que os elegeu”. As declarações da madeirense eleita à Assembleia da República surgem devido à demora das respostas do Governo da República relativamente à suspensão da Lei das Finanças...