A Câmara Municipal de São Vicente (CMSV) ultrapassou, em cerca de 3,5 milhões de euros, o limite de endividamento líquido em 2011 e, embora tenha-o diminuído no ano seguinte, aumentou-o em 2013, em 43,7%. Esta é uma das conclusões da auditoria do Tribunal de Contas sobre o endividamento da autarquia reportado a 31 de Dezembro de 2016 e à utilização do produto do empréstimo de...