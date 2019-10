O São Roque venceu ontem a Ponta do Pargo por 3-2, em jogo a contar para a quarta jornada do o Campeonato Nacional da I Divisão masculina de ténis de mesa, realizado no Pavilhão do São Roque.

Uma partida muito disputada, mas onde a formação são-roquina veio a revelar-se mais forte.

O São Roque começou por vencer o confronto de pares, onde a dupla Tiago Li/Zhao Tianming derrotou o...