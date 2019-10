São Roque e 1.º de Maio vitoriosos nos dérbis

As formações do São Roque e do 1.º de Maio saíram vitoriosas dos dérbis regionais de ontem, frente ao Galomar (3-2) e ao Sporting da Madeira (4-0), a contar para a I Divisão masculina de ténis de mesa.

Em São Roque, a equipa local não teve facilidades ante o Galomar, vencendo por tangencial 3-2.

O par Nuno Henriques/Zhao Tianming, que bateu Duarte Mendonça/João Vieira por 3-1 (11-4,...