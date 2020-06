A equipa feminina do São Roque foi convidada pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) para participar, na próxima época, na I Divisão da modalidade. Já a formação masculina do Estreito ganhou o direito a disputar a liguilha de acesso ao escalão principal, a ser realizada antes do início da próxima temporada desportiva.

No caso dos femininos, a federação deliberou convidar...