Não foram as fogueiras de São João a dar trabalho aos bombeiros na madrugada de ontem, mas um incêndio numa arrecadação na Rua Raul Chorão Ramalho Arquitecto, na zona do Amparo, em São Martinho. O alerta foi dado pelas 2 horas, tendo o Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal enviado para a operação três viaturas, incluindo uma ambulância, e onze elementos.

Quando chegaram ao local,...