Santuário erguido a grão de areia

Está cada vez mais próxima a inauguração da primeira réplica moderna do Santuário da Virgem de Fátima, que está a ser construída na Venezuela. O projecto, promovido pela Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima dos Altos Mirandinos, avança apesar das adversidades no sector Lomas de Urquía do município de Carrizal, estado de Miranda, Sul de Caracas, tendo a sua abertura...