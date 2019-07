Santo da Serra ganha novo sistema de rega pago pelo GR

O plenário do Governo Regional vai aprovar, na manhã de hoje, uma resolução que põe fim ao litígio com o Clube de Golfe do Santo da Serra, no valor de 1,6 milhões de euros, e que visa a reparação da rede de rega do campo, que o DIÁRIO tinha anunciado no final do mês de Novembro do ano passado.

Ainda que o Campo de Golfe do Santo da Serra continue a ser propriedade da Região Autónoma...