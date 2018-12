A Festa de Santo Ambrósio começou a ser celebrada há três décadas, com a finalidade de dar a conhecer aos apicultores o seu patrono. Este ano, a homenagem ao Santo será feita no dia 9 de Dezembro, na paróquia de Santana, às 11 horas, numa eucaristia celebrada pelo Bispo Emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria.

De seguida, às 13 horas, irá realizar-se um almoço de confraternização...