Santiago Capelo teve primeira internacionalização

O jovem atleta madeirense Santiago Capelo, do Marítimo, cumpriu a sua primeira internacionalização este fim-de-semana, no decorrer de mais uma edição do Eurominichamp’s de ténis de mesa, realizado na cidade de Schiltigheim (França).

Esta foi a 15ª edição do evento, que reuniu os melhores atletas europeus nas classes de infantis, nascidos em 2007, 2008 ou depois, num autêntico campeonato...