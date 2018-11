Santana estreou primeiro táxi eléctrico na Madeira

Entrou ao serviço no final do mês de Outubro o primeiro veículo táxi eléctrico existente na ilha da Madeira. Trata-se de um Nissan LEAF, um veículo 100% eléctrico, ou seja, a emissão de CO2 é nula, tem a particularidade de ter sido adquirido por um industrial de Santana, município, curiosamente, detentor do galardão da UNESCO ‘Reserva da Biosfera’.

Com apenas um pedal para acelerar,...