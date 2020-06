Não houve desentendimento na não renovação do destacamento da professora até agora responsável pela dinamização da Casa da Cultura de Santana, quem o garante é a vereadora com o pelouro, Élia Gouveia, em reacção ao e-mail divulgado quinta-feira pela também artista plástica, em que dá conta do descontentamento pela forma como o processo foi conduzido e agradece a todos a colaboração....