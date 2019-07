SantaCurtas oferece mais 24 filmes em Agosto

Está à porta a 5.ª edição do SantaCurtas, cartaz de cinema de curta duração promovido pela Câmara Municipal de Santa Cruz, a decorrer ao longo de todas as sextas-feiras do mês de Agosto no auditório ao ar livre da Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo. A primeira sessão é no dia 2, às 21 horas.

Este ano o SantaCurtas abre com a apresentação de ‘Húmus’, de André Moniz...