Começa hoje a 5.ª edição do ‘SantaCurtas’ e vai ficar marcada pela despedida de um dos mais reconhecidos músicos madeirenses, o pianista e compositor Duarte Nuno Filipe, que actua depois da exibição dos filmes num formato “intimista e psicadélico”, a solo com o piano e com um jogo de luzes preparado pelo próprio. Parte para a Alemanha, onde vai viver a segunda metade da sua vida....