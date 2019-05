‘Santa Faz’ festa com talentos regionais e nacionais

Tomás Adrião, vencedor em 2017 do The Voice Portugal, é um dos convidados do ‘Santa Faz’, o cartaz com que são designadas as festas do Concelho de Santa Cruz. O programa decorre entre 21 e 25 de Junho, conta com o MUTRAMA - Música Tradicional Madeirense Revisitada e com muitos contributos regionais.

As actividades dividem-se entre a Praça D. João Abel de Freitas, a Praça Pe. Patrocínio...